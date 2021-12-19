Глава ПЦУ считает, что к процессу признания украинской автокефалии впоследствии присоединятся не только Грузинская, но и другие церкви.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний убежден, что Грузинская церковь не признает ПЦУ из-за шантажа со стороны России.

Таким мнением Епифаний поделился в интервью "Радио Свобода".

По словам главы ПЦУ, "там есть влияние, как мы понимаем и знаем, Российской Федерации, есть шантаж Грузинской церкви – если они признают украинскую автокефалию, то они окончательно заберут от них Абхазию, то есть часть оккупированной территории сейчас. И поэтому идет такое колебание".

Он отметил, что "с грузинами украинцы имеют дружеские, хорошие отношения". Однако глава ПЦУ выразил уверенность, что к процессу признания украинской автокефалии впоследствии присоединятся не только Грузинская, но и другие церкви.

Читайте такжеЕпифаний заявил, что священникам РПЦ не место в украинской армии во время войны"Непременно придет то время. Прошло только три года. Это очень короткие сроки, как мы знаем из истории церкви. Мы говорим о тысячелетней истории, о древних корнях. И в течение этих трех лет сделано и так очень много. И непременно в будущем к этому процессу присоединятся и другие церкви. Потому что правда всегда побеждает", – добавил митрополит Епифаний.

Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. На сегодня ее признали четыре православные церкви: Вселенский и Александрийский патриархаты, Элладская и Кипрская церкви.

В оккупированной Россией Абхазии формально действует Грузинская православная церковь, считая этот сепаратистский регион своей канонической территорией.

Однако непризнанная Абхазская православная церковь, при поддержке Московского патриархата, активно пытается получить автокефалию.

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Автор: Светлана Закелова