Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний убежден, что Грузинская церковь не признает ПЦУ из-за шантажа со стороны России.
Таким мнением Епифаний поделился в интервью "Радио Свобода".
По словам главы ПЦУ, "там есть влияние, как мы понимаем и знаем, Российской Федерации, есть шантаж Грузинской церкви – если они признают украинскую автокефалию, то они окончательно заберут от них Абхазию, то есть часть оккупированной территории сейчас. И поэтому идет такое колебание".
Он отметил, что "с грузинами украинцы имеют дружеские, хорошие отношения". Однако глава ПЦУ выразил уверенность, что к процессу признания украинской автокефалии впоследствии присоединятся не только Грузинская, но и другие церкви.
Читайте такжеЕпифаний заявил, что священникам РПЦ не место в украинской армии во время войны"Непременно придет то время. Прошло только три года. Это очень короткие сроки, как мы знаем из истории церкви. Мы говорим о тысячелетней истории, о древних корнях. И в течение этих трех лет сделано и так очень много. И непременно в будущем к этому процессу присоединятся и другие церкви. Потому что правда всегда побеждает", – добавил митрополит Епифаний.
Напомним, 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. На сегодня ее признали четыре православные церкви: Вселенский и Александрийский патриархаты, Элладская и Кипрская церкви.
В оккупированной Россией Абхазии формально действует Грузинская православная церковь, считая этот сепаратистский регион своей канонической территорией.
Однако непризнанная Абхазская православная церковь, при поддержке Московского патриархата, активно пытается получить автокефалию.