Грузинская православная церковь поддерживает автокефалию украинской церкви

Грузинская церковь воздержалась от принятия конкретного решения до тех пор, пока будет обнародовано постановление Вселенского патриарха.

Грузинская православная церковь планирует поддержать автокефалию Православной церкви Украины.

Об этом стало известно по завершению засидания Священного Синода Грузинской православной церкви, которое проходило сегодня, 27 декабря, в патриархии в течении почти трех часов, сообщает "Эхо Кавказа".

Читайте такжеВ Винницкой области еще шесть приходов присоединились к ПЦУ

Как заявил после окончания заседания Синода архиепископ Зосима Цилканской и Душетской епархии, сегодня обсуждался вопрос признания автокефалии Украинской церкви, однако Священный Синод воздержался от принятия конкретного решения до тех пор, пока будет обнародовано постановление Вселенского патриарха.

По его словам, Грузинская православная церковь, предположительно, поддержит автокефалию Украинской церкви, однако окончательное решение будет известно позже.

«В январе будет обнародовано постановление Вселенского патриарха, и наша церковь примет решение после этого. Сейчас мы воздержались. ГПЦ поддержит автокефалию Украинской православной церкви», - заявил владыка Зосима.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.