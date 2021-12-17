Епифаний отметил, что в праздники не нужно "откупаться" от ребенка дорогими подарками, следует в этот день подарить ему тепло своей души.

Глава украинской православной церкви Митрополит Епифаний обратился к родителям накануне Дня святителя Николая. Настоятель ПЦУ напомнил, что в основе праздника лежат семейные ценности и отношения родителей с детьми.

На своей официальной странице в Facebook Епифаний призвал родителей не только дарить подарки в этот день, но и учить ребенка быть благодарным и делать подарки самому.

"Праздник в честь святителя Николая, или День святого Николая, как его знают в народе – один из самых теплых и уютных семейных праздников в Украине. Сохраненное в украинской традиции несмотря на годы навязываемого атеизма, оно осталось одной из объединительных дат для нашего народа. И в самом деле, что может соединять больше, чем любовь, которой полон этот праздник и которой мы так охотно делимся друг с другом – в том числе через подарки. Накануне этого прекрасного дня хочу обратиться к родителям. Ведь хотя этот праздник имеет историческое и христианское основание в значительной степени именно семейные отношения, отношения родителей и детей в этот день привлекают к нему внимание в обществе" - отметил Епифаний.

Не подарками едиными

В день Святого Николая отношения между людьми не должны строиться исключительно на подарках. Для гармоничного развития помимо материальных ценностей, человек нуждается и в духовных, а дети – в особенности. В праздники не нужно "откупаться" от ребенка дорогими подарками, следует в этот день подарить ему тепло своей души (поцелуи, объятия, наставления на праведный путь).

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Учите ребенка не только быть благодарным, но и дарить подарки самому

Ребенок должен не только с благодарностью принимать подарки, но и делать их сам. Ведь умение отдавать, не требуя ничего взамен, является одной из величайших христианских добродетелей. Добро надо делать не ради похвалы или вознаграждения, а от всей души и от большой любви. Митрополит напоминает, что ребенка следует учить любви, искренности и помочь ему подготовить подарки для родных и близких.

Объясните, что подарки бывают не только материальными

Прежде всего любовь и забота проявляется в заботе о ближнем, его поддержке. Нужно научить ребенка заботиться о других людях. К примеру, в День святителя Николая можно предложить ребенку вместе помочь одиноким пожилым людям, поздравить их с праздником и скрасить одиночество.

Расскажите ребенку об истории праздника

Прежде чем дарить подарки, нужно рассказать ребенку об истории праздника. Ребенок должен знать, что Святой Николай - это не вымышленный персонаж, а вполне реальный человек, который в давние времена своими добрыми и бескорыстными поступками изменил жизнь многих людей к лучшему. Будет хорошо, если ребенок вдохновится примером Николая и научится любить людей и совершать добрые поступки.

Не запугивайте ребенка "розгой"

Противоположностью подарков на День Святого Николая являются "розги". Непослушных детей пугают, что вместо подарка им под подушку святитель Николай положит именно "розги". Но Митрополит Епифаний считает, что физическое наказание редко приносит добрые плоды и может стать причиной очерствіння сердца и формирования жестокости в ребенке.

"Не нужно запугивать ребенка "розгами", ведь своим поведением и словами вы подаете пример ребенку и формируете в нем отношение к людям. Поэтому, чтобы ребенок вырос достойным человеком, родители должны стать для него прекрасным примером", - подчеркнул Митрополит.

Напомним, День святого Николая - один из самых долгожданных праздников для детей и многих взрослых, которые до сих пор верят в чудо. Праздник отмечается 19 декабря.

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Автор: Виктория Гордиенко