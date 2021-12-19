Глава Православной церкви Украины прогнозирует, что это может произойти в течение 10 лет.

Большинство украинцев может перейти на празднование Рождества 25 декабря. Об этом заявил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

В интервью "Радио Свобода" он спрогнозировал, что переход Украины на празднование Рождества не 7 января, а 25 декабря, будет происходить в течение 10 лет.

"Мы призваны проводить, прежде всего, просветительскую работу. Мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку надо будет исправить", - отметил Епифаний.

Как известно, 7 января Рождество Христово празднуют по юлианскому календарю, так называемому "старому стилю". А 25 декабря Рождество празднуют по современному григорианскому или новоюлианскому календарю.

Митрополит Епифаний сказал, что он поддерживает празднование Рождества по новоюлианскому календарю. Он выступает за перенос праздники на 25 декабря, однако считает, что этот процесс должен быть ненавязчивым, постепенным.

Читайте такжеВ Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны (фоторепортаж, видео)По словам главы Православной церкви, граждан Украины уже пытаются разделить. Украинцев хотят ссорить из-за языкового вопроса, из-за религии, а резкий перенос еще и этого праздника - не лучший вариант. Именно поэтому он прогнозирует, что переход на празднование Рождества в декабре будет проходить в течение 10 лет.

Однако срок этого перехода может быть иным. Митрополит отметил, что четкую дату назвать трудно. Также Епифаний говорит, что на нынешние Рождественские праздники храмы сначала (25 декабря) будут "пустыми", а вот 7 января будут "полными".

"Это больше всего связано с традициями внутри. Мы уже говорили и анализировали. Хотя в этом году я наблюдаю, что нет такой активной волны обсуждения празднования Рождества Христова. В прошедшие два года, или это было искусственно создано, я припоминаю, что в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я на самом деле не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать", - заявил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Епифаний заявил, что священникам РПЦ не место в украинской армии во время войны.

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Автор: Полина Кузенко