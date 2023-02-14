Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель по вопросам цифрового развития Олег Гайдук остаются в команде Министерства и будут привлечены к работе в качестве советников Министра.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, кого предложил назначить своими заместителями.

"Я пригласил в команду новых людей. Согласно процедуре, кандидатов на должности подал на согласование президенту Украины, после этого должно состояться утверждение правительством", - сообщил на своей странице в Facebook.

По словам главы МОУ, на должность первого заместителя министра подана кандидатура Героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

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"Генерал Павлюк в совершенстве знает проблематику современной войны и потребности нашей армии, имеет необходимые лидерские и управленческие качества. Будет еще больше синергии во взаимодействии с Генеральным штабом", - подчеркнул Резников.

В то же время на должность своего заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации министр пригласил волонтера с бэкграундом в сфере IТ, а в последнее время журналиста-документалиста Виталия Дейнегу.

"Современная война требует новых подходов. Сектор цифрового развития является одним из направлений, где Украина способна на прорыв и может создавать новые стандарты для мира. Нужен свежий взгляд, широкий кругозор и способность интегрировать возможности государства, бизнеса и общественного сектора", - подчеркнул он.

Кроме того, на должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции Резников пригласил медийщика Андрея Шевченко, который имеет опыт работы в парламенте, а также на должности посла Украины в Канаде.

"Коммуникации с международными партнерами, законодателями и украинским обществом, внедрение в секторе обороны новых стандартов является одним из приоритетных направлений", - добавил глава Минобороны.

Резников также уточнил, что первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Олег Гайдук, которые будут уволены со своих должностей, остаются в команде министерства и будут привлечены к работе в качестве советников министра.

"Собственно, это не последние шаги по перезагрузке Минобороны. Очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней", - добавил министр.

Кадровые изменения в Минобороны: детали

13 февраля министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что подал для согласование кандидатуры на должности заместителей министра обороны.

24 января после скандала с закупкой услуг питания для военных частей замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку.

Также в январе был уволен с должности директора Департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий. В СБУ его обвинили в растрате государственных средств.

На прошлой неделе СМИ распространили информацию о возможной отставке Резникова. 7 февраля он заявил, что делает выводы из ситуации и продолжать реформы.