Министр обороны отметил, что делает выводы и будет продолжать реформы.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил за поддержку и конструктивную критику.

Глава оборонного ведомства написал в Facebook, что делает выводы из ситуации и будет продолжать реформы.

"Держим строй. Спасибо всем за поддержку и конструктивную критику. Делаем выводы. Продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону, работаем на победу. Все будет Украина!" - написал Резников.

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Возможная отставка Резникова - что известно

Как сообщал УНИАН, 5 февраля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Резникова с должности министра обороны "переведут" на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. При этом Арахамия добавил, что нынешний руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны.

В тот же день министр обороны Алексей Резников заявил, что не получал предложение возглавить Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. При этом он отметил, что с ним никакого разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины, Верховным главнокомандующим. Резников подчеркнул, что впервые слышит о таком предложении, но если бы получил его, то отказался бы от должности главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Позже в Верховной Раде заявили, что на этой неделе украинский парламент не будет принимать никаких решений относительно отставки действующего министра обороны Украины Алексея Резникова.

В Офисе президента, в свою очередь, отметили, что Резников крайне эффективно работает с иностранными партнерами в вопросах поставки вооружения Украине.

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