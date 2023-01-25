Ранее Кабмин уволил заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова.

После скандала с закупкой Министерства обороны Украины для военных уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий.

Как сообщила глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина, на заседании комитета 24 января депутаты заслушали министра обороны Алексея Резникова относительно таких закупок. В частности, по словам министра, в настоящее время питание военных осуществляется по контрактам прошлого года.

"Вместе с коллегами проверим документы и цены. Насколько я понимаю, обнародованный журналистами документ соответствует приложению к одному из новых контрактов Минобороны, которые еще не вступили в силу. Минобороны сообщили, что в этом и других контрактах ими выявлены ошибки и их исправления происходят проверки и экспертиза цен", - отметила Радина.

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Также на комитете Резников заявил, что министерство не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования.

"Зато уволены директор департамента закупок министверства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалова", - рассказала депутат.

По ее словам, Резников также сообщил, что разницу цен в контрактах с поставщиками от рыночных Министерство объясняет составляющими услуги питания, в том числе транспортными услугами и "припуском" на инфляцию.

"Означает ли это, что вопрос исчерпан? Нет. Попытка Минобороны исправить контракты до того, как по ним уплачены средства — положительная. Мы проверим результаты. Однако этого не достаточно. Время менять подход к закупкам. Государство не должно тратить время и деньги на экспертизу цен после заключения сделок (и после публичного скандала или действительно выявления ошибки). И закупку товара возможно и необходимо построить так, чтобы цены все же приближались к рыночным, а не росли за счет дополнительных услуг и еще неизвестно чего", - добавила Радина.

Она уточнила, что парламентарии уже сделали первый шаг к этому - зарегистрировали законопроект № 8381 о возврате определенной прозрачности в оборонные закупки. В частности, они предлагают обязать Минобороны и других оборонных заказчиков через 10 дней после заключения контракта публиковать в системе Prozorro информацию о стоимости единицы закупленных за бюджетные средства товаров, стоимость работ или услуг (кроме оружия и тайных закупок).

"Следующим шагом должна быть реформа системы закупок вещевого обеспечения для армии. Например, отказ от закупок лотами, объединяющими 400 товаров и услуги по их доставке и не только - будет способствовать конкуренции и поможет снизить цену", - считает глава антикоррупционного комитета Верховной Рады.

Скандал с закупкой еды для ВСУ

Как сообщал УНИАН, 21 января "Зеркало недели" сообщило, что Минобороны подписало соглашение на 13,16 млрд грн с фирмой с уставным капиталом в 1 тыс. грн, что по мнению издания, указывает на то, что для сделки было создана "фирма-прокладка".

Издание утверждало, что располагает соглашением Минобороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в далеких от линии соприкосновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

23 января в Национальном антикоррупционном бюро сообщили о начале расследованияо закупке продовольствия для армии еще до огласки в СМИ. В частности, среди прочего следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн. предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала, в этот же день Кабмин его уволил. Также народный депутат Виктория Сюмар сообщила, что глава МО признал, что в контракте есть несколько. ошибок.

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