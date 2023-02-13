Официально министр не называет кандидатов на вакантные должности.

Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о подаче документов на согласование кандидатур на должности своих заместителей.

"Из важного. Хочу проинформировать о ряде актуальных решений, которые касаются кадрового и структурного обновления Министерства обороны для повышения эффективности работы. Будут новые заместители министра. Соответствующие документы на согласование я уже подал", - написал Резников в Facebook.

Министр не назвал количество вероятных заместителей и фамилии кандидатов, но "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщает, что на должности заместителей министра обороны претендуют волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега и народный депутат V, VI и VII созывов, экс-посол в Канаде Андрей Шевченко.

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Скандал и кадровые изменения в Минобороны

24 января после скандала с закупкой услуг питания для военных частей замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. В декабре 2022 года был отстранен от обязанностей, а в январе 2023 года уволен с должности директора Департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий.

1 января в СБУ обвинили Хмельницкого в растрате государственных средств. По материалам следствия, этот чиновник закупил для Вооруженных сил почти 3 тыс. некачественных бронежилетов на более 100 млн грн. Ему объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 ("препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований"); ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"); ч. 2 ст. 28 ("совершение уголовного правонарушения группой лиц") Уголовного кодекса.

На прошлой неделе СМИ распространили информацию о возможной отставке Резникова. 7 февраля он заявил, что делает выводы из ситуации и продолжать реформы.

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