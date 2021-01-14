Евросуд по правам человека отклонил возражения Российской Федерации и признал свою юрисдикцию на рассмотрение дела.

Украина во время рассмотрения по существу Европейским судом по правам человека дела о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму предоставит суду свою позицию.

Об этом говорится в заявлении МИД по поводу решения Палаты Европейского суда по правам человека о приемлемости межгосударственного дела по иску Украины против Российской Федерации №20958/14 (относительно Крыма).

В МИД заявили, что ЕСПЧ отклонил возражения Российской Федерации и признал свою юрисдикцию на рассмотрение дела Украины, поскольку описанные в заявлении события подпадают под юрисдикцию правительства Российской Федерации, и должны быть исследованы при рассмотрении дела по существу.

"ЕСПЧ теперь перейдет к рассмотрению сути дела, правительство Украины предоставит позицию относительно непосредственных нарушений РФ прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь", - подчеркивается в заявлении.

Также сказано, что суд объединил крымское дело с еще одним заявлением Украины, поданным в 2018 году. Оно касается нарушений прав 71 украинского гражданина, которые незаконно удержались или продолжают удерживаться на временно оккупированной территории АР Крым и территории РФ (это преследование крымских татар, членов мусульманской организации «Хизб ут-Тахрир», преследование и заключение активистов Евромайдана, осуждение граждан Украины за публикации и комментарии в сети Интернет и другие).

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"Это дело является одним из многочисленных дел против Российской Федерации, возбужденных Украиной в ЕСПЧ в связи с агрессией России. Два из них (относительно ситуации на востоке Украины и о похищенных детях-сиротах) в ноябре прошлого года Европейский суд объединил с делом Королевства Нидерланды против России относительно сбитого самолета МН-17 в июле 2014 года", - говорится в заявлении.

Решение ЕСПЧ о нарушении Россией прав человека в Крыму: что надо знать

Сегодня, 14 января, ЕСПЧ признал "частично приемлемой" жалобу Украины о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму и перешел к рассмотрению дела по существу.

В иске Украины говорится о том, что Россия нарушила в Крыму ряд положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свободах: на жизнь, свободу и безопасность, справедливое судебное разбирательство, уважение к частной жизни, свободу религии, выражение мнения и свободу собраний. Также Россией нарушен запрет на бесчеловечное обращение и применение пыток.

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Автор: Олег Давыгора