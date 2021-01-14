ЕСПЧ признал жалобу Украины "частично приемлемой".

Европейский суд по правам человека признал "частично приемлемой" жалобу Украины о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ в Страсбурге, обнародованном сегодня.

"В своем решении по делу "Украина против России" (относительно Крыма) (представление №№ 20958/14 и 38334/18) Европейский суд по правам человека большинством голосов объявил, что заявление частично приемлемо", - говорится в пресс-релизе суда.

Также сказано, что за этим решением позже суд примет постановление.

Это дело касается обвинений Украины в адрес РФ в систематических нарушениях Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в оккупированном Крыму.

Читайте такжеЕСПЧ принял решение в пользу Украины по делу о выплате пенсий в ОРДЛОВ жалобе украинское правительство отстаивает позицию, что РФ после оккупации Крыма с 27 февраля 2014 года нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод: статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрещение бесчеловечного обращения и пыток), статью 5 (право на свободу и безопасность), статью 6 (право на справедливый суд), статью 8 (право на уважение частной жизни), статью 9 (свобода религии), статью 10 (свобода мысли) и статью 11 (свобода собраний).

Кроме того, Украина жалуется на нарушение статьи 14 (запрещение дискриминации), статьи 1 Протокола №1 (защита собственности), статьи 2 Протокола №1 (право на образование) и статьи 2 Протокола №4 (свобода передвижения).

Отказ ЕСПЧ применять срочные меры для защиты храмов ПЦУ в Крыму

Европейский суд по правам человека решил не применять срочных мер для защиты храмов Украинской православной церкви в Крыму.

Заявители требовали прекратить действия российской оккупационной власти в Крыму, направленные на изгнание ПЦУ из центра ее Крымской епархии - Кафедрального собора святых князей Владимира и Ольги в Севастополе, а также снос церкви ПЦУ в Евпатории.

По мнению ЕСПЧ, действия российских оккупационных властей не представляют серьезного и непоправимого риска нарушения основополагающих прав в соответствии с Европейской конвенцией прав человека.

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Автор: Денис Прядко