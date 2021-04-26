Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что возможная четвертая волна пандемии COVID-19 осенью точно не будет легкой.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам возле Верховной Рады.
«Относительно четвертой волны - об этом говорят во Всемирной организации здравоохранения, об этом говорят ученые во всем мире, что осенью все ожидают четвертого волну. Легкой она точно не будет», - заявил Радуцкий.
По его словам, спад заболеваемости коронавирусной болезни состоится сам по себе, «потому что вирус идет волнами».
В ответ на вопрос, снизятся ли темпы инфицирования COVID-19 из-за ожидаемого потепления в стране, Радуцкий сказал: «Сегодня в Индии +35°, 40° - мы видим, что там очень тяжелая ситуация, там даже сегодня воруют цистерны с кислородом. Люди уже не в сознании, они хотят спасти своих близких. Кислорода всей стране не хватает».
Коронавирус в Украине
За сутки в Украине было зафиксировано 5 тыс. 062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 030 тыс. 333 человека. Выздоровели 1 млн 579 тыс. 438 человек. ПЦР-тестов проведено 9 млн 256 тыс. 290. Летальных случаев зарегистрировано 42 тыс. 518.
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