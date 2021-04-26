По словам председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, спад заболеваемости коронавирусной болезни произойдет сам по себе, «потому что вирус идет волнами».

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что возможная четвертая волна пандемии COVID-19 осенью точно не будет легкой.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам возле Верховной Рады.

«Относительно четвертой волны - об этом говорят во Всемирной организации здравоохранения, об этом говорят ученые во всем мире, что осенью все ожидают четвертого волну. Легкой она точно не будет», - заявил Радуцкий.

По его словам, спад заболеваемости коронавирусной болезни состоится сам по себе, «потому что вирус идет волнами».

В ответ на вопрос, снизятся ли темпы инфицирования COVID-19 из-за ожидаемого потепления в стране, Радуцкий сказал: «Сегодня в Индии +35°, 40° - мы видим, что там очень тяжелая ситуация, там даже сегодня воруют цистерны с кислородом. Люди уже не в сознании, они хотят спасти своих близких. Кислорода всей стране не хватает».

Коронавирус в Украине

За сутки в Украине было зафиксировано 5 тыс. 062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 030 тыс. 333 человека. Выздоровели 1 млн 579 тыс. 438 человек. ПЦР-тестов проведено 9 млн 256 тыс. 290. Летальных случаев зарегистрировано 42 тыс. 518.

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Автор: Константин Гончаров