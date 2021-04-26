По словам министра здравоохранения, больше всего прививок зафиксировано в Харьковской, Ривненской и Киевской областях.

За прошедшие сутки от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 1 тыс. 114 человек

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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По словам министра, больше вего прививок зафиксировано в Харьковской (307), Ривненской (180) и Киевской (177) областях. В Киеве, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Черниговской областях прививки не проводились (0).

Вакцинация осуществлялась 51 мобильной бригадой по иммунизации и 12 пунктами прививки.

С начала прививочной кампании было привито 528 тыс. 030 человек,в мире вакцинировано уже более 1,012 млрд человек.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записались 492 тыс. 494 человека.

Вакцинация в Украине: что известно

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Автор: Наталья Ничишина