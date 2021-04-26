За прошедшие сутки от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 1 тыс. 114 человек
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
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По словам министра, больше вего прививок зафиксировано в Харьковской (307), Ривненской (180) и Киевской (177) областях. В Киеве, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Черниговской областях прививки не проводились (0).
Вакцинация осуществлялась 51 мобильной бригадой по иммунизации и 12 пунктами прививки.
С начала прививочной кампании было привито 528 тыс. 030 человек,в мире вакцинировано уже более 1,012 млрд человек.
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записались 492 тыс. 494 человека.
Вакцинация в Украине: что известно
Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, а также вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.
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