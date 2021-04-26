Кроме того, за сутки 2 тысячи украинцев госпитализировали из-за подозрения или диагноз COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5062 человек, зафиксировано 195 летальных случаев, 6910 пациентов выздоровели. В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработника. В больницы с подозрением или диагнозом COVID-19 попал 2 061 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЛьвовская область с понедельника выходит из "красной зоны карантинаСуточный показатель заболеваемости традиционно резко снизился на выходных, он является самым низким с начала марта.

Больше всего новых случаев обнаружили в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Хорошая новость в том, что ни в одной области Украины не зарегистрировали даже около тысячи новых больных. Но это может быть вызвано и снижением количества тестирований в регионах.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2030333 человека, из них 1 579 438 выздоровели, летальных исходов — 42 518. Активными больными остаются 408 377 человек.

По данным СНБО Украина находится на 16-м месте в мире по числу заболевших и на 18-м — по количеству смертей от коронавируса.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории 25 апреля сделали только 25 248 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 15 379, методом ИФА — 2 853. Также сделали 7 016 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

За все время в Украине провели более 9,2 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Вакцинация в Украине движется очень медленно. Так, за минувшие сутки против COVID-19 прививали 1114 человек. Всего 528 028 человек получили первую дозу препарата, а пятеро завершили вакцинацию.

Вместе с тем в Киеве, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Черниговской областях не сделали за сутки ни одной прививки.

Прививка проводилась 51 мобильной бригадой по иммунизации и 12 пунктами прививки.

По состоянию на 25 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 492 494 человека.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко