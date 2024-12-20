Президент Украины Владимир Зеленский пожелал абсолютному чемпиону в супертяжелом весе Александру Усику одержать очередную победу в поединке с британским боксером Тайсоном Фьюри.

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал абсолютному чемпиону в супертяжелом весе Александру Усику одержать очередную победу в поединке с британским боксером Тайсоном Фьюри. Видео общения Зеленский обнародовал в социальных сетях.

Во время приветственных слов президент Украины сказал боксеру, что тот крепко выглядит.

Усик сообщил, что имеет хорошее настроение.

"Уже знаете как последняя неделя перед поединком, ожидание, когда тренировки, каждый день время более-менее не так долго тянется", - сказал Усик.

Зеленский добавил, что в любом случае за Усика в Украине держат кулаки.

"Ты же знаешь, как очень хочется победы для Украины. И каждая твоя победа - она дает настроение, заряжает украинцев. Все - большие фанаты твоего таланта, твоей храбрости, прочности и твоего успеха", - подчеркнул Зеленский и добавил, что все украинцы на стороне Усика.

При этом, Зеленский также пошутил.

"Безусловно, Великобритания помогает Украине в борьбе против России. Безусловно, это понятно, мы уважаем наших партнеров. Поэтому, ты когда будешь побеждать Фьюри, там не сильно [бей его], потому что помни, чтобы они нам не запретили Storm Shadow, ракеты...", - сказал Зеленский.

На это Усик ответил, что воспринимает совет с большим уважением, но боксерский поединок касается только спорта.

Глава государства пожелал боксеру сильного боя, успеха и победы.

Усик пожелал Зеленскому силы, крепости и хорошего общения с международными партнерами.

Бой Усика и Фьюри

Как сообщал УНИАН, долгожданный боксерский поединок-реванш украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

На кону в поединке-реванше будут титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в тяжелом весе.

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