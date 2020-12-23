Из-за большого количества людей прощание с Кернесом продлили на полчаса / скриншот
Возле театра оперы и балета, где проходит церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом, выстроилась многометровая очередь.
Читайте такжеСМИ опубликовали фото могилы и креста КернесаОб этом пишет ТСН.
Несмотря на холод, харьковчане с цветами в руках ждут возможности в последний раз увидеть Кернеса.
Планировалось, что люди будут заходить через боковой вход в театр, но позже для них выделили центральный. Очередь к оперному театру заканчивается почти у станции метро.
В соцсетях сообщили, что из-за большого количества людей прощание с Кернесом продлили на полчаса.
Кернес умер: подробности смерти мэра Харькова
- 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.
- В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур – 17, 18, 19 декабря. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.
- 21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Похоронят его 23 декабря.
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