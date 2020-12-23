Очередь к Оперному театру заканчивается почти у станции метро.

Возле театра оперы и балета, где проходит церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом, выстроилась многометровая очередь.

Читайте такжеСМИ опубликовали фото могилы и креста КернесаОб этом пишет ТСН.

Несмотря на холод, харьковчане с цветами в руках ждут возможности в последний раз увидеть Кернеса.

Планировалось, что люди будут заходить через боковой вход в театр, но позже для них выделили центральный. Очередь к оперному театру заканчивается почти у станции метро.

В соцсетях сообщили, что из-за большого количества людей прощание с Кернесом продлили на полчаса.

Кернес умер: подробности смерти мэра Харькова

17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.

В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур – 17, 18, 19 декабря. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.

21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Похоронят его 23 декабря.

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Автор: УНИАН