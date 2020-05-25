Транспортный коллапс в Киеве: несмотря на открытие метро, на дорогах образовались большие пробки (карта)

В частности на мостах, значительно утруднено движение по киевским мостам в направлении правого берега.

В Киеве с самого утра 25 мая наблюдаются большие пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

В частности, значительно утруднено движение по киевским мостам в направлении правого берега.

Самая большая пробка наблюдается на Северном мосту - автомобили стоят вплоть до правого берега почти по всей протяженности проспекта Шухевича начиная еще с выездах с Троещины - улицы Оноре де Бальзака и проспекта Маяковского.

Также большая пробка наблюдается при подъезде к мосту Метро - Броварской проспект стоит еще от станции метро Черниговская. Также сложно добраться и до самого проспекта со стороны Троещины: бульвар Перова стоит от улицы Алишера Навои, тянутся улицы Генерала Жмаченко и Братиславская.

Проблемы и на мосту Патона: затор наблюдается на мосту в сторону левого берега, а также по проспекту Соборности вдоль всего Русановского канала в сторону правого берега.

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Не спешит и Харьковское шоссе по направлению к улице Привокзальной.

Меньше всего проблем при подъезде и на самом Дарницком мосту, хотя и там движение достаточно плотное.

Еще одна традиционная пробка собралась на проспекте Бажана при подъезде в Южному мосту - там пробка начинается еще в районе станции метро Позняки и тянется почти до самой переправы через Днепр.

На правом берегу Киева большая пробка наблюдается на улице Вадима Гетьмана в районе Караваевых дач и Индустриального моста, подъезды к которому также стоят в пробке.

Большое скопление автомобилей и на Набережном шоссе, улицах Жилянской, Новоконстантиновской, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Лобановского.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, метро в Киеве возобновило работу после карантина.

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