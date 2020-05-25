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В Киеве возобновилась работа метро (видео)

06:53, 25 мая 2020
Транспорт
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В Киеве возобновилась работа метро / фото УНИАН

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Как сообщает Украинская правда, через два месяца карантина и вынужденного простоя, столичная подземка наконец снова заработала в привычном режиме.

В метро впускают в масках, перчатках и просят соблюдать безопасную дистанцию.

Станции начали работать в соответствии с обычным графиком.

Ранее УНИАН сообщал, что сегодня, 25 мая, Киевский метрополитен возобновляет работу после двухмесячного перерыва. Работать метро должно по обычному графику с применением мер безопасности.

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