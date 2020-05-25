В Киеве возобновилась работа метро (видео)
06:53, 25 мая 2020Транспорт
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Станции столичного метро начали работать согласно с обычным графиком.
В Киеве возобновилась работа метро / фото УНИАН
Утром 25 мая в Киеве открылись для пассажиров все линии метрополитена.
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Как сообщает Украинская правда, через два месяца карантина и вынужденного простоя, столичная подземка наконец снова заработала в привычном режиме.
В метро впускают в масках, перчатках и просят соблюдать безопасную дистанцию.
Станции начали работать в соответствии с обычным графиком.
Ранее УНИАН сообщал, что сегодня, 25 мая, Киевский метрополитен возобновляет работу после двухмесячного перерыва. Работать метро должно по обычному графику с применением мер безопасности.
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