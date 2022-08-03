Дмитрий Лубинец отметил, что РФ могут применить к военнопленным уголовное преследование.

Верховный суд Российской Федерации признал украинский полк "Азов" "террористической организацией". Кремль пытается вывести военнопленных из-под действия Третьей Женевской конвенции.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Если упростить, то Россия будет отказывать в доступе к военнопленным представителям МККК и считать это законным. Это исключит возможность проверки состояния здоровья, противодействие применению к военнопленным бессудных казней, пыток, а также жестокому обращению. Россия прекратит предоставлять информацию через МККК (Центральное агентство розыска) для родственников военнопленных о пребывании в плену и другой информации", - отметил омбудсмен.

При этом он указал, что в РФ могут применить к военнопленным уголовное преследование на территории Российской Федерации, то есть их будут судить как террористов.

"Также применение таких норм может происходить и к гражданским лицам, если они оказывали помощь или иным образом взаимодействовали с полком" Азов", - объяснил Лубинец.

Стоит отметить, что статьи предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховный суд Российской Федерации признал украинский полк "Азов" "террористической организацией". Его деятельность запрещена на территории страны-агрессора.

После этого решения бойцы "Азова" призвали Госдеп США и уполномоченные органы других государств признать РФ государством-террористом.

По словам советника главы Офиса президента Михаил Подоляк, признание Верховным судом Российской Федерации украинского полка "Азов" "террористической организацией" является правовым нонсенсом.

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