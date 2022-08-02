Признание Верховным судом Российской Федерации украинского полка "Азов" "террористической организацией" является правовым нонсенсом.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.
По его словам, такое решение является сугубо внутренним пропагандистским продуктом, ведь ни на что не влияет.
"Немного странно звучит: страна, которая стоит за шаг от того, чтобы быть признанной спонсором терроризма и которая нарушает любые правила и обычаи ведения войны, признает кого-то террористической организацией... Любые решения в российских юрисдикциях в отношении Украины или ее военнослужащих не будут иметь никакой правовой ценности для мира и не отразятся на переговорном процессе по обмену пленными", - отметил Подоляк.
Также он напомнил, что "Азов" - это не добровольческий батальон, а отдельный отряд специального назначения в составе 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.
"Часть наших Вооруженных Сил, которая совершенно четко выполняла приказы, придерживалась всех аспектов ведения боевых действий и абсолютно четко защищала территорию своей страны. Это ключевое в понимании ситуации: только российская армия является оккупантом на чужой территории, и поэтому любые действия против этой армии являются вполне законными", - подчеркнул он.
По его словам, решения судов РФ не будут иметь никаких последствий в международном правовом поле.
"Тогда как Россия, безусловно, должна быть официально признана государством-террористом. В частности в связи с незаконным использованием внутренней юрисдикции для маскировки своего умышленного нарушения прав военнопленных", - написал Подоляк.
Как сообщал УНИАН, после этого решения бойцы "Азова" призвали Госдеп США и уполномоченные органы других государств признать РФ государством-террористом.