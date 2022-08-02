Это никак не скажется на переговорном процессе по обмену пленными.

Признание Верховным судом Российской Федерации украинского полка "Азов" "террористической организацией" является правовым нонсенсом.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

По его словам, такое решение является сугубо внутренним пропагандистским продуктом, ведь ни на что не влияет.

"Немного странно звучит: страна, которая стоит за шаг от того, чтобы быть признанной спонсором терроризма и которая нарушает любые правила и обычаи ведения войны, признает кого-то террористической организацией... Любые решения в российских юрисдикциях в отношении Украины или ее военнослужащих не будут иметь никакой правовой ценности для мира и не отразятся на переговорном процессе по обмену пленными", - отметил Подоляк.

Также он напомнил, что "Азов" - это не добровольческий батальон, а отдельный отряд специального назначения в составе 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.

"Часть наших Вооруженных Сил, которая совершенно четко выполняла приказы, придерживалась всех аспектов ведения боевых действий и абсолютно четко защищала территорию своей страны. Это ключевое в понимании ситуации: только российская армия является оккупантом на чужой территории, и поэтому любые действия против этой армии являются вполне законными", - подчеркнул он.

По его словам, решения судов РФ не будут иметь никаких последствий в международном правовом поле.

"Тогда как Россия, безусловно, должна быть официально признана государством-террористом. В частности в связи с незаконным использованием внутренней юрисдикции для маскировки своего умышленного нарушения прав военнопленных", - написал Подоляк.

Как сообщал УНИАН, после этого решения бойцы "Азова" призвали Госдеп США и уполномоченные органы других государств признать РФ государством-террористом.

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