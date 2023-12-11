Около 40% внутренне перемещенных лиц живут только на средства от государства.

С 1 февраля предлагается продолжить выплаты для ВПЛ пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустроиться из-за объективных обстоятельств, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Проект постановления предлагает продлить выплаты для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустроиться из-за объективных обстоятельств, одновременно совмещая это с предоставлением важных социальных услуг, а также стимулируя трудоспособных членов таких семей искать работу, обращаться за грантовые программы для начала собственного дела, проходить переобучение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что не все ВПЛ смогли интегрироваться в принимающие общины, а семьи, в которых есть дети, лица с инвалидностью и проживающие в зоне активных или возможных боевых действий, не имеют возможности отдавать детей в садики. Школы же в таких регионах в подавляющем большинстве работают только в онлайн-формате, что существенно ограничивает возможность для трудоспособных членов семей трудоустроиться.

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"Механизм выплат будет совмещен с другими механизмами поддержки семей, чтобы помочь им снова встать на ноги после перемещения и интегрироваться в новые общины", - продолжают в пресс-службе.

Также этим актом предлагается существенно пересмотреть возможности назначения помочь малообеспеченным, чтобы те семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее ею пользоваться.

Выплаты для ВПЛ - что известно

Начиная с 1 августа 2023 года, для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь, автоматически предусмотрено продление ее предоставления на 6 месяцев, до завершения января 2024 года.

Месячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен предусмотрена из государственного бюджета для лиц с инвалидностью и детей, а также 2 тысяч гривен для всех других внутренних переселенцев.

В ноябре стало известно, что около 40% внутренне перемещенных лиц, получающих финансовую помощь от государства, живут только на эти средства.

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