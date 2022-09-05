Мужчины-студенты, которые учатся за границей, имеют право на выезд за пределы Украины.

Военнообязанные мужчины, которые учатся за границей, могут выезжать за пределы Украины, предоставив необходимые документы.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Мужчины-студенты, которые учатся за рубежом на дневной или дуальной форме обучения, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, поскольку находились в Украине - имеют право на выезд", - говорится в сообщении.

Эта категория мужчин должна предоставить документы, подтверждающие их право на выезд, а именно:

📃 студенческий билет или студенческую визу;

📃 переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе;

📃 военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва;

📃 справку, выданную территориальным центром комплектования для выезда за границу для соискателей образования за рубежом.

Напомним, во время военного положения мужчины - граждане Украины (кроме некоторых категорий) не могут покидать ее территорию. Недавно военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров разрешил военнообязанным морякам пересекать границу, но исключительно по согласованию территориальных центров комплектования.

В частности, выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах, а также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

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