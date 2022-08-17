Сейчас у этого вопроса есть так называемый статус кво.

Мужчинам, не подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации в ближайшее время вряд ли разрешат выезжать за границу. Впрочем, на эту тему ведутся активные дискуссии.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, пишет РБК-Украина.

"Пока этот вопрос не решен. Будет ли он решен в ближайшее время - у меня такой уверенности нет, учитывая дискурсивность и остроту", - сказал Вениславский.

При этом он подчеркнул, Сейчас по этому вопросу есть так называемый статус кво.

"То есть студенты и другие категории лиц, которые по закону имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации, они имеют возможность выезжать за пределы страны при наличии подтверждающих документов, другие должны оставаться в Украине, если у них нет законных оснований для пересечения госграницы", - пояснил Вениславский.

Как известно, в условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как негодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.

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