Таким образом, военное положение будет действовать почти до зимы.

Военное положение в Украине и сроки мобилизации продлили почти до зимы – до 21 ноября 2022 года.

Об этом в своей телеграмме сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Парламент поддержал (№7664) продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала (№7665) утверждение Указа о "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации – говорится в сообщении.

За оба решения проголосовали 328 народных депутатов. Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.

Как ранее сообщал УНИАН, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации. В последний раз действие военного положения в Украине было продлено на 90 суток – до 23 августа.

Напомним, что на период действия военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны. Также ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. устанавливается комендантский час.

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