Соответствующее распоряжение подписал председатель ОГА.

В Запорожской области 5 февраля объявлено днем траура по четверым погибшим в результате пожара в областной инфекционной больнице.

Об этом сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской облгосадминистрации.

«Распоряжением председателя ОГА Александра Старуха 5 февраля в области объявлено днем траура в память о трех пациентах и враче, которые трагически погибли при пожаре в областной инфекционной больнице», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на территории области будут приспущены Государственные флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле- и радиовещания..

Пожар в больнице в Запорожье: что известно

В ночь на 4 февраля в Запорожье в одной из палат-боксов реанимационное отделение областной инфекционной больницы, где проходят лечение больные COVID-19, произошел пожар.

В результате пожара погибли трое пациентов и врач, еще двое пострадали.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Светлана Макринская