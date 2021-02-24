16-летний парень ночью после ссоры с девушкой прыгнул с 30-метрового моста в реку Случь и выжил.
Читайте такжеВ Днепропетровской области мальчик выпал с 5 этажа, а его отец даже не заметил исчезновения сына (видео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Произошло это в Житомирской области.
Спасли парня полицейские, которым позвонила обеспокоенная исчезновением мать. Выяснилось, что подросток намекал своей девушке, что покончит с собой.
По колено в снегу, ночью копы разыскали подростка. Сейчас он находится в реанимации. Врачи диагностировали у него обморожение конечностей, переохлаждение и тяжелую травму живота.
Мать мальчика рассказала, что он ничего не помнит о случившемся. Врачи убеждены, что подростку очень повезло.
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