На Херсонщине уже известно о 71 подтопленном доме, три десятка затопленных домов в Каховском районе, продолжается эвакуация населения.

Председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин рассказал о последствиях чрезвычайной ситуации на Каховской ГЭС за первую половину суток.

"Вода продолжает прибывать и подтапливать населенные пункты Херсонщины. Сейчас известно о 71 подтопленном доме. Только в селе Тягинка подтоплено два моста на 33 жилых дома. В Бургунке три дома оказались в воде. В Одрадокаменке подтоплен мост, из-за чего затруднен подъезд к населенному пункту. В поселок Казацкое Каховского района затоплены три десятка домов", - рассказал Прокудин в эфире информационного телемарафона.

Глава Херсонской ОВА отметил, что продолжается эвакуация людей из населенных пунктов, находящихся в зоне подтопления.

Видео дня

"Для этого задействовано 50 автобусов и большое количество волонтеров, личного состава полиции и ГСЧС, военных администраций. Нарабатываем дополнительные маршруты эвакуации и размещения населения. По состоянию на 15.30 эвакуировали 1 тыс. 328 человек. В частности, микрорайон остров в Херсоне, помогли покинуть почти 1200 жителям эту зону. Накормлены и размещены в гуманитарных центрах 136 человек. Поездом эвакуировали 43 херсонца, из них 3 ребенка. С помощью волонтеров, автотранспортом вывезли 114 человек, 15 из которых дети", - проинформировал Прокудин.

Он акцентировал, что ситуация находится под контролем, и эвакуация продолжается, а также призвал жителей сохранять спокойствие, обращаться за помощью и не поддаваться на провокации врага.

Россия подорвала Каховскую ГЭС 6 июня 2023 года - все подробности

6 июня ночью российские захватчики подорвали дамбу Каховской ГЭС. Вследствие этого происходит неконтролируемый сброс воды из водохранилища, из-за чего затопление угрожает ряду населенных пунктов.

В Херсонской ОВА из-за постоянно растущего уровня в результате подрыва дамбы на Каховской ГЭС призвали людей срочно собрать необходимые документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин по состоянию на 7.30 утра сообщил, что после подрыва дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области уже полностью или частично затоплены восемь населенных пунктов на правом берегу Днепра и один из микрорайонов Херсона. Отмечалось, что около 16 тысяч человек оказались в критической зоне.

Президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал Совет нацбезопасности и обороны относительно событий на Каховской ГЭС, а также призвал распространять только официальную и проверенную информацию о ситуации.

В офисе президента подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС назвали очередным военным преступлением и экоцидом, также отмечалось об угрозе для Запорожской АЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: