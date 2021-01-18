С каждым случаем нарушения обещают разбираться отдельно.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь подвел итоги первых дней действия норм законодательства относительно функционирования государственного языка в сфере обслуживания.

Комментарий Креминя прозвучал в эфире канала "Украина 24".

По его словам, с несколько дней секретариат омбудсмена получил около сотни обращений, часть из них оформят как жалобы для дальнейшего реагирования.

"Преимущественно они касаются, в том числе контента отдельных интернет-сайтов, рекламы, вывесок. Была жалоба, что кто-то из руководства ОСМД не хочет общаться с жителями конкретного дома. С каждым случаем мы будем разбираться и выяснять, отправлять ли свои рекомендации. А в отношении злостных нарушителей мы будем действовать решительно", - сказал он.

Комментируя конфликты, которые происходили после вступления в силу новых норм, Кремень отметил, что это "не более чем эмоции".

"Возможно, это проделки "пятой колонны", возможно, кому-то еще бы хотелось, чтобы в Украине действовало другое законодательство. Закону полтора года, было много эмоций и во время его регистрации, и во время обсуждения, и когда он вступил в силу. Это такие вещи, которые мы воспринимаем как неизбежные", - отмечает он.

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По его словам, теперь каждый гражданин Украины имеет право получать информацию на украинском языке.

"И меня оскорбляет, когда граждане Украины саботируют выполнение языкового закона, когда некоторые из "политических туристов" находят тысячу и один способ обойти закон. Это неприемлемо, нецивилизованно и по-хамски", - сказал языковой омбудсмен.

Украинский язык в сфере обслуживания: что изменилось

16 января вступила в силу статья 30 Закона о языке, согласно которому все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Закон о языке: что предусматривает статья 30

Языком обслуживания потребителей Украины признается украинский язык;

Информация о товарах и услугах (в том числе в интернет-магазинах и интернет-каталогах) также должна предоставляться на государственном языке, но может дублироваться на других языках;

при предоставлении такой информации допускается использование слов, сокращений, аббревиатур и обозначений на английском языке и/или с использованием букв латинского и/или греческого алфавитов.

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Автор: Юрий Годован