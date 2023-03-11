Понтифик не хочет посещать Украину без одновременного визита и в Россию тоже.

Папа Римский Франциск готов приехать в Киев, но только с условием, что вторым пунктом этой поездки станет посещение Москвы. Но Кремль на такой визит не согласен. Об этом понтифик заявил в интервью аргентинскому изданию La Nacion.

"Я готов поехать в Киев. Я хочу в Киев. Но при условии поездки [и] в Москву. Я поеду в оба места или ни в одно", – заявил он.

На реплику журналистки, что поездка в Москву сегодня невозможна, Франциск признал этот факт, но выразил надежду на перемену обстоятельств.

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"Мы надеемся, что сможем это сделать, да. Я не закрыл эту дверь", – заявил понтифик.

При этом Франциск признался, что на второй день российского вторжения в Украину он хотел поговорить с Владимиром Путиным по телефону, но российская сторона отклонила запрос.

Война в Украине – позиция Ватикана

Ватикан неоднократно предлагал себя в качестве посредника в возможных переговорах между Украиной и Россией. При этом Ватикан осудил российское вторжение.

Однако украинской общественности больше запомнились более спорные и неоднозначные действия и высказывания Папы Римского. Так, на прошлую Пасху в Ватикане состоялся Крестный ход с участием украинки и россиянки в качестве основных действующих лиц в церемонии. Многие украинцы возмутились таким жестом.

Также Папа Франциск ранее отличился заявлением, что Запад якобы спровоцировал Путина на вторжение в Украину, и словами "невинная жертва войны", сказанными в адрес убитой в Москве пропагандистки Дарьи Дугиной.

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