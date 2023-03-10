Понтифик считает, что война в Украине - это конфликт интересов нескольких "империй", не только России.

Папа Римский Франциск сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине. По его мнению, конфликт разжигает не только Российская Федерация, а еще несколько заинтересованных в этом "империй".

Об этом понтифик заявил в интервью итальянско-швейцарскому телевидению RSI. Папа Римский считает, что к войне в Украине причастна не только Россия: она также идет на пользу интересам "других империй", цитирует издание Reuters.

Он выразил готовность лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы урегулировать ситуацию и достичь мира, пишет издание.

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Также Франциск не исключил своей предстоящей отставки. По его словам, это возможно в случае, если он почувствует усталость и потеряет способность руководить Римско-католической церковью.

"Усталость, которая не позволяет вам ясно видеть вещи. Отсутствие ясности, знание того, как оценивать ситуации", — пояснил он.

Франциск добавил, что сейчас ему "немного стыдно" возглавлять Римско-католическую церковь на инвалидной коляске, которой понтифик вынужден пользоваться из-за проблем с коленом.

Как известно, его предшественник Папа Римский Бенедикт умер 22 декабря 2022 года от болезни - он подал в отставку в 2013 году по состоянию здоровья и стал первым Папой, который поступил так, за 600 лет.

Папа Римский Франциск готов к переговорам с Путиным и Зеленским

Напомним, что в начале февраля Папа Римский Франциск заявил о своих намерениях "примирить" лидера РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил о своей готовности провести с политиками личную встречу.

При этом за год полномасштабной войны в Украине Франциск ни разу не приехал в Киев. В комментарии журналистам во время пресс-конференции, посвященной его прибытию из Южного Судана в Рим, он заявил, что у "него не было такой возможности".

Позже в Ватикане заявили, что понтифик не хочет посещать Киев, не посетив при этом Москву. Там уточнили, что в случае планирования соответствующего турне - Папа Римский посетит две страны одновременно.

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