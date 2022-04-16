Украинцы в основном, негативно отреагировали на идею Франциска о примирении с россиянами. Люди считают, что это напоминает попытку примирить Понтия Пилата с Иисусом Христом.

В Ватикане в Страстную пятницу провели Крестный ход с участием людей с различными жизненными ситуациями, среди них были и украинка и россиянка.

Об этом сообщается на сайте vaticannews. Крестный ход, который состоялся впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса, возглавил Папа Франциск.

Во время шествия крест несли представители разных католических семей. Среди них были и украинка Ирина и россиянка Альбина. Обе женщины живут 20 лет в Италии и работают в отделении паллиативной помощи.

Папа Франциск в речи-молитве обратился к Богу такими словами:

"Приведи недругов к рукопожатию, чтобы они могли вкусить взаимное прощение; обезоружь руку брата, поднятую на брата своего, чтобы там где сейчас ненависть, рассвело согласие. И не будем вести себя как враги Креста Христова".

В Украине идея Ватикана о примирении с Россией, а также признании народов двух стран братскими, вызвала возмущение. Украинцы в соцсетях, в основном, очень негативно отреагировали на идею Папы Франциска о примирении с россиянами. Люди считают, что это напоминает попытку примирить Понтия Пилата с Иисусом Христом. Они называют такое шествие фарсом, который таки провели вопреки протестам украинцев.

Как сообщал УНИАН, посольство Украины в Ватикане накануне Крестного хода обратилось к Папскому престолу с разъяснением того, что такая идея в нашей стране не будет воспринята.

Украинская греко-католическая церковь также выступила против символического примирения украинцев и россиян во время Крестного хода.

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