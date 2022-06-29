Притула подчеркнул, что вся команда была приятно шокирована такими результатами, однако готовилась к самому проекту не одну неделю.

Производитель "Байрактаров" компания BAYRAK официально заявила, что бесплатно предоставит Украине три байрактара, на которые фонд Сергея Притулы собрал 600 млн гривень. Всего за три дня украинцам удалось собрать такую сумму.

Однако куда теперь будут потрачены деньги, в студии "Сніданка з 1+1" рассказал телеведущий и волонтер Сергей Притула.

По словам волонтера, сейчас проходят переговоры с Министерством обороны и Генштабом и сегодня должно решиться, куда точно направят собранные украинцами средства.

"Вчера состоялся первый этап переговоров с Министерством обороны. Сегодня будет второй этап. Мы пытаемся понять, каким образом эффективнее использовать эти средства. Сегодня будет принято решение, или средства, которые остались на четвертый "Байрактар" мы используем для закупки одной "птички", или Министерство обороны направит нас с полным бюджетом в 20 млн долларов на каком-то другом направлении", - эксклюзивно рассказал Сергей Притула.

При этом телеведущий и волонтер обратился к телезрителям и попросил не противопоставлять работу волонтерского движения и Министерства обороны, поскольку госорган делает большой пласт работы, большинство из которого невозможно выдавать в публичную плоскость.

"Волонтеры в Украине делают очень много, однако рядовой гражданин обычно не видит даже вершинки айсберга работы Минобороны. Я лично знаю ребят, которые занимаются закупочной работой, они работают 24/7. И проблема не в том, что есть деньги или их нет, сейчас у Минобороны достаточно большие бюджеты, просто нет возможности взять всего в нужном количестве. Не производится столько, они постоянно ищут. Кроме того, большинство контрактов осуществляются под грифом "Совершенно секретно". Поэтому это не может выноситься публично, как это делаем мы волонтеры", - рассказал волонтер.

Сбор средств был организован ко Дню рождения Сергея Притулы. Волонтеры планировали собрать на три разведывательно-ударных беспилотника, однако удалось перевыполнить план. Притула говорит: вся команда была приятно шокирована такими результатами, однако готовилась к самому проекту не одну неделю.

"В этот проект на самом деле закладывались более глубинные смыслы. Не только техническая помощь нашим войскам, кампания реально объединила всю Украину. И за этим было очень чувствительно наблюдать. Каждый день глаза были на мокром месте, откровенно говоря. Мы готовили около трех недель этот проект и привлекли к нему всех, кого только можно, чтобы распространять информацию. Начиная с блогеров, которых я лично не знаю, мировых и украинских спортсменов, звезд шоу-бизнеса. Смотрю, а там уже Михаил Подоляк из Офиса президента рассказывает об инициативе", - поделился Притула.

На второй день команда волонтеров подключила и бизнес, поскольку началась тенденция спада донатов от физических лиц. Те, в свою очередь, даже устроили определенный флешмоб, мотивируя друг друга донатить крупные суммы. В первый день только на гривневый счет фонда было осуществлено 110 тысяч переводов, в течение трех дней общая цифра достигла 270 тысяч переводов.

По словам Притулы, донаты от украинцев были разными. И добавляет: "Лично я даже видел донат в 80 копеек. Но это проект о том, что не бывает маленьких донатів. Не бывает такого, что моя гривна ничего не меняет. В первых день львиная доля финансов, которые поступали, это были донату от 2 до 200 грн".

Однако были и такие украинцы, которые делали большие пожертвования. Среди них был и мужчина, который задонатил 80 тысяч долларов. Кроме того, Притула подчеркнул, что именно эти три Байрактара, которые придут из Турции, будут иметь собственную стилизацию "Народный байрактар", чтобы их возможно было идентифицировать на фоне тех, которые закупает Министерство обороны.

"Чтобы сидя дома, люди смотрели видео в общенациональном марафоне о работе байрактара, который уничтожает вражескую военную технику. И когда будет сказано, что это работает народный байрактар, я хочу, чтобы каждый человек, задонатила – села, повернулась к женщине и сказала "То мы сожгли эту русню", - прокомментировал Притула.

В последние дни Украина еще больше страдает от обстрелов российских ракет. 26 июня в Киеве ракета прилетела на территорию детского сада, куда в мирное время ходила дочь Сергея – 5-летняя Соломия. Говорит, что это место у него вызывает очень теплые эмоции, дочка его посещала более двух лет.

Относительно будущей волонтерской деятельности, телеведущий планирует в августе - сентябре совершить тур по Европе и Северной Америке, чтобы встретиться с местными чиновниками и политиками. По его словам, сейчас стоит задача изменить отношение западного общества к поддержке украинской армии.

"Так сложилось исторически, что ни у европейцев, ни у американцев не было прецедента волонтерства в армейском контексте. В их понимании армия это исключительно государственная история. Они не донатят на армию, в их системе координат война порождает беженцев. И на беженцев очень быстро собираются средства. Это им понятная история. Военным волонтерам они боятся давать деньги и говорят "за наши деньги будут убивать". Мы им объясняем, что за ваши деньги будут сохранены жизни", - подчеркнул Притула.

Напомним, по словам министра обороны Алексея Резникова Украина стала одним из крупнейших покупателей ударных дронов "Байрактар". Минобороны уже приняло на вооружение до полусотни "птичек".

Накануне Притула заявил, что сэкономленные средства пойдут на обеспечение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины.

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