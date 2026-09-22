Вырастут налоги и изменятся лимиты: ФОПов ждут изменения с 1 января

Для физических лиц-предпринимателей (ФОП) с 1 января 2027 года планируется повысить ключевые платежи и лимиты дохода в связи с ростом минимальной зарплаты и прожиточного минимума, сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.
"С 1 января минимальную зарплату планируют повысить до 9546 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц – до 3691 грн. Вместе с ними автоматически изменятся платежи и годовые лимиты для ФОП", – отметила народный депутат.
Таким образом, ежемесячные платежи составят:
- для 1 группы: единый налог до 369,10 грн;
- для 2-й группы: единый налог до 1909,20 грн;
- военный сбор для 1 и 2 групп: 954,60 грн;
- минимальный единый социальный взнос (ЕСВ) для всех групп: 2100,12 грн.
В то же время новые годовые лимиты дохода для ФЛП составят: для 1 группы – 1 594 182 грн, для 2 группы – 7 961 364 грн, а для 3 группы – 11 140 182 грн.
По словам депутата, для 1 и 2 групп указан максимальный размер единого налога. Конкретные ставки в этих пределах устанавливают местные советы. Она указала, что для индивидуальных предпринимателей 3-й группы процентная ставка единого налога не меняется, но увеличивается предельный объем дохода.
"Все приведенные суммы рассчитаны на основе показателей, заложенных в проекте Госбюджета на 2027 год. Сам бюджет Верховная Рада еще не приняла", – добавила Василевская-Смаглюк.
Проект бюджета-2027 – последние новости
15 сентября правительство одобрило проект Государственного бюджета на 2027 год. Уже 16 сентября документ был представлен в парламенте. В частности, документ предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 9 546 гривень, что на 10,4% больше, чем в 2026 году.
Также прожиточный минимум с 2027 года на одного человека составит 3 559 гривен в месяц (+350 грн, +10,9%): для трудоспособных – 3 691 грн, а для нетрудоспособных – 2 878 грн. При этом минимальная пенсия составит 2 878 грн, что почти на 300 грн или на 10,9% больше, чем в текущем году (2 595 грн).
В то же время источники покрытия расходов до сих пор остаются предметом дискуссий. Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщала, что в проекте документа заложены доходы от повышения ставки НДС и акцизов на топливо, при этом сама же народная депутатка называет такие изменения маловероятными. По её словам, пока неизвестно, за счёт каких источников доходов будут покрываться 32,6 млрд долларов.