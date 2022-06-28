Притула поблагодарил компанию Baykar, за то, что она ценит "способность украинцев объединяться" и добавил, что все "поражены вашим решением".

Сэкономленные средства, которые Фонд Сергея Притулы собрал на три турецкие "Bayrаktar TB2", пойдут на обеспечение победы Украины.

Об этом волонтер и шоумен написал в Twitter в ответ на сообщение компании Baykar о том, что она передаст беспилотники бесплатно.

"Сэкономленные средства пойдут на обеспечение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины!", - отметил Притула в заметке.

Он поблагодарил компанию Baykar, за то, что она ценит "способность украинцев объединяться" и добавил, что все "поражены вашим решением".

Турецкая компания Baykar заявила, что передаст Украине три БПЛА "Bayraktar TB2", на которые украинцы за несколько дней смогли собрать 600 миллионов гривен, бесплатно.

Притула и блогер Игорь Лаченков 22 июня открыли сбор средств на беспилотники для ВСУ. Целью было собрать 500 миллионов гривен на три "Байрактара". Украинцы справились за трое суток, собрав совместно 600 миллионов гривен.

Литовцы ранее за 3,5 дня собрали 5 миллионов евро на покупку БПЛА "Байрактар" для ВСУ. Тогда турецкая компания также решила передать Литве эти беспилотники бесплатно.

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