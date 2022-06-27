Турецкая компания решила бесплатно передать ВСУ три беспилотника.

Турецкая компания Baykar решила бесплатно передать три ударных беспилотника Bayraktar для ВСУ, на покупку которых собирал благотворительный фонд шоумена и волонтера Сергея Притулы.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания Baykar осведомлена, что кампания по сбору средств под названием "Народный Bayraktar" успешно собрала сумму для приобретения нескольких БПЛА Bayraktar ТВ2 для украинцев для защиты своей Родины", - говорится в сообщении.

Там отметили, что знают, что бизнесмены и обычные люди внесли средства - большие и маленькие для достижения этой цели в течение нескольких дней.

"Компания Baykar не будет принимать облату за ТВ2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт. Мы просим взамен собранные средства направить на помощь в борьбе народа Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решимостью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов", - отметили в компании.

Отметим, что этот подарок оценивается в $15 млн.

Как сообщал УНИАН, 22 июня благотворительный фонд украинского шоумена и волонтера Сергея Притулы начал масштабный сбор средств на три ударных беспилотника Bayraktar для ВСУ.

А 29 мая литовцы за 3,5 дня собрали 5 млн евро на приобретение беспилотников "Байрактар" для украинских воинов. Хотя инициатор акции журналист Андрюс Тапинас планировал собрать необходимую сумму за три недели. Тогда турецкая компания также решила передать Литве эти беспилотники бесплатно.

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