26 июня Алексей погиб, его дочь и жена-гражданка РФ выжили.

26 июня Россия ударила по Киеву ракетами и попала в жилой дом. Пострадала целая семья - маленькая девочка Женя, которую госпитализировали в "Охматдет", ее мать-гражданка РФ Екатерина, которую придавило плитами, и ее отец Алексей, который погиб. Друзья и родные мужчины, убитого ракетой оккупантов, до последнего не верили в его гибель.

Об этом подруга 37-летнего Алексея рассказала "Украинской правде".

Алена Кравченко и Алексей дружили с самого детства. Они ходили в один садик, а потом учились в параллельных классах одной школы. Друзья никогда не ссорились, во взрослом возрасте Алена поженилась с братом Алексея.

Мужчина работал адвокатом в государственном учреждении. Катерина - его жена, приехала в Киев из Москвы, она работала в компании Booking и руководила украинским направлением. Женщина жила в столице примерно 10 лет. Екатерина и Алексей быстро поженились после знакомства, они будто торопились со свадьбой.

"Я помню, что они очень спешили жениться, и в Киеве их не могли зарегистрировать в такой короткий срок. И они поженились, кажется, в Вышгороде, там их приняли", – вспоминает подруга погибшего.

Мужчина и его жена были позитивной и веселой семьей, у них было много друзей, они часто путешествовали. Также У Алексея и Екатерины жили два кота и собака. Их дочь Женя занимается гимнастикой. Девочка участвовала в городских соревнованиях и даже однажды заняла на них первое место.

Екатерина, заметила подруга семьи, не верила в российскую пропаганду, она всегда была патриоткой Украины.

"Как бы это странно не звучало. И живя здесь, она с самого начала понимала, какую ужасную ложь продуцирует Россия", – говорит Алена.

С началом полномасштабной войны, которую 24 февраля в Украине развязала РФ, семья пряталась в метро. Впоследствии Екатерина и ее дочь эвакуировались в Словакию, а сам Алексей оставался в столице. В Киев женщина и ребенок вернулись примерно полтора месяца назад.

26 июня, в день ракетного удара по столице, друзья и родственники семьи сразу начали переживать. Они узнали, что ракета прилетела в дом, где находится квартира Алексея и Екатерины.

Ребенка достали из-под завалов первым, его госпитализировали в "Охматдет". Девочка получила многочисленные раны и ушибы. Ее мать прижало плитами, впоследствии ее удалось извлечь. Женщина получила сотрясение мозга и ушибы, чудом спаслась от переломов.

Об Алексее удалось узнать не сразу. Его друзья и родные до последнего не верили в гибель мужчины. К сожалению, впоследствии печальные новости подтвердились. Мужчину достали из-под обломков во второй половине того трагического дня.

"Он меня называл Алена Олеговна. Всегда как позвонит: "Добрый день Алена Олеговна"... Мы постоянно смеялись, шутили и дурачились. Я и сейчас улыбаюсь, глядя на его фото. Капают слезы и легкая улыбка. Это был мой лучший друг и очень близкий человек", – вспоминает подруга Алексея.

Друзья погибшего не могли оправиться от боли. Они опубликовали много воспоминаний и фото с Алексеем. На большинстве фотографий мужчина улыбается, он был веселым и жизнерадостным.

Об Алексее в день его трагической гибели писали многие его друзья, они также публиковали его фото, на большинстве из них он улыбается, а вокруг него – компания.

Ольга Комарова, подруга погибшего, также поделилась фото с Алексеем и рассказала, что российские СМИ называют трагедией "постановой", а ей очень хотелось бы, чтобы на этот раз рашисты были правы. Однако это, к сожалению, не так. Алексей действительно погиб.

Ракетный удар по Киеву 26 июня 2022 года

Как сообщал УНИАН, утром 26 под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. Из-под завалов обстрелянной девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку.

Также спасли ее мать-38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой. Госпитализировали в общем четырех пострадавших.

Еще одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.

По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами Х-101. Это самая точная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.

Ряд европейских политиков заявили, что это - сигнал для саммита "Большой семерки" (G7) в Замке Ельмау (Бавария, Германия), которая проходит в воскресенье, 26 июня.

По данным ГСЧС, очаги возгорания обстрелянного многоэтажки в Киеве ликвидирован.