Глава Минобороны отметил, что Украина законтрактовала почти все мощности производителя "Байрактаров"

Одним из крупнейших покупателей ударных дронов "Байрактар" стала Украина. Минобороны уже приняло на вооружение до полусотни "птичек"

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в Facebook.

Он напомнил, что компания Baykar Makinа "уже второй раз передает своих "птичек" ВСУ абсолютно бесплатно", а "все средства, собранные волонтерами, могут быть использованы ими на другие полезные и важные вещи".

При этом Резников назвал беспилотник уважаемым членом "оружейного клуба" ВСУ. Всего с 24 февраля Минобороны приняло на вооружение до полусотни "самолетиков", еще несколько уже законтрактованы и оплачены, а их поставка ожидается в июле. Кроме того, есть заказ на еще десятки беспилотников.

"На ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ", – подытожил глава Минобороны Украины.

Стоит отметить, что ВСУ получили первые ударные дроны еще в июле 2021 года.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские военные с помощью турецких беспилотников показывают хорошие результаты по уничтожению врага. В связи с этим в Литве решили помочь Украине и за 3,5 дня собрали 5 миллионов евро на покупку БПЛА "Байрактар". Тогда турецкая компания решила передать беспилотники бесплатно.

После чего шоумен Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков 22 июня открыли сбор средств на беспилотники для ВСУ. Целью было собрать 500 миллионов гривен на три "Байрактара". Украинцы справились за трое суток, собрав совместно 600 миллионов гривен.

В свою очередь компания Baykar заявила, что снова передаст Украине три БПЛА "Bayraktar TB2" бесплатно.

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