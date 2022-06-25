Украинский шоумен Сергей Притула активно помогает военным. Недавно у него был день рождения, в честь которого он анонсировал сбор средств на "народные Байрактары". Планировали собрать на 3 "птички" за неделю, но собрали на 4 и значительно быстрее.
В сети не пропустили эту важную тему мимо и создали массу мемов о сборе средств в благотворительный фонд Сергея Притулы.
"Задача была собрать за семь дней на три "Байрактара" - мы собрали на три "Байрактара" за три дня. На три и даже немного сверху осталось. Причем, так сверху осталось, что берем еще один", - рассказал шоумен в своем видеообращении, где поблагодарил всех за активную помощь. Сергей отметил, что его настолько переполняли эмоции, что он не сразу смог записать обращение - все время выступали слезы.
УНИАН собрал самые смешные мемы о донатах фонду Притулы.
Напомним, Галкин прокомментировал фейк о том, что его избили на концерте из-за "шуток о родине".
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