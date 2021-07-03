Арестович заявил, что курсантки сами выбрали такую форму одежды.

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в нецензурной форме прокомментировал «туфельный скандал» в ВСУ.

Пользователь Нєжинскій Гурок в Facebook опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian, в которой тренировка курсанток к параду в обуви на каблуках названа «идиотской», и тегнул Арестовича.

В ответ тот заявил, что курсантки сами выбрали такую форму одежды:

"Курсантки лично выразили желание идти на параде в парадной форме, которая автоматически предполагает каблуки. Им дали возможность выбрать из двух видов обуви более удобный, после одного (!) экспериментального прохождения. Если кого Гардиан и обидела, то прежде всего девочек-курсанток самих. И ты туда же, обс*с дешевый. Так что сверни свой Гардиан и запихни себе в ж*пу, у*б*к.) И сопли подотри, задохнёшься, чмо объ*б**ное", - написал Арестович.

На замечания других пользователей Арестович дописал: "Все, что на что вы сподобитесь при встрече - раком встать, клоуны.) Подходите, помогу)"… «Подходи в понедельник в 11:00 на Банковую, 11.). Уделю тебе десять минут".

Скандал из-за туфель на каблуке

В четверг, 1 июля, в сети разгорелся скандал вокруг участия женщин-военных в параде на каблуках вместо берцев. Фотографии подготовки опубликовало на своей странице Минобороны.

Женщины будут шагать по Крещатику в туфлях вместе с другими подразделениями – в рамках военного парада по случаю 30-летия Независимости. На подготовку дали три месяца.

Пользователи соцсетей назвали идею "трэшем" и заявили, что это превратит парад в "фарс".

В пятницу, 2 июля, депутаты Рады вручили министру обороны в знак протеста каблуки. Данный перфоманс не оценили в "Слуге народа". Евгения Кравчук заявила, что целесообразнее не вручать министру обороны туфли, а работать над улучшением обеспечения женщин-военнослужащих.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины отреагировали на скандал и заявили, что уже проводят проверку.

Депутат Рады Марина Бардина сообщила, что обувь на параде будет другой. Речь идет об обуви на невысоких каблуках, похожей на осенние боты.

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Автор: Денис Прядко