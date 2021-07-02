По данным Хомчака, 99% курсанток высказало желание участвовать в параде в парадной форме и туфлях.

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович показал экспериментальную модель парадной обуви для курсанток ВСУ.

Фотографии он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, к курсанткам прибыли министр обороны, главком Вооружённых сил, командование Сухопутных войск, которые поинтересовались, в какой обуви они хотят выйти на парад. И, как сообщил, главнокомандующий Вооруженными силами генерал-полковник Руслан Хомчак, 99% девушек-военнослужащих «высказало желание участвовать в параде в парадной форме и - туфлях, вместо берц».

Скандал из-за туфель на каблуке

В четверг, 1 июля, в сети разгорелся скандал вокруг участия женщин-военных в параде на каблуках вместо берцев. Фотографии подготовки опубликовало на своей странице Минобороны.

Женщины будут шагать по Крещатику в туфлях вместе с другими подразделениями – в рамках военного парада по случаю 30-летия Независимости. На подготовку дали три месяца.

Пользователи соцсетей назвали идею "трэшем" и заявили, что это превратит парад в "фарс".

В пятницу, 2 июля, депутаты Рады вручили министру обороны в знак протеста каблуки. Данный перфоманс не оценили в "Слуге народа". Евгения Кравчук заявила, что целесообразнее не вручать министру обороны туфли, а работать над улучшением обеспечения женщин-военнослужащих.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины отреагировали на скандал и заявили, что уже проводят проверку.

Депутат Рады Марина Бардина сообщила, что обувь на параде будет другой. Речь идет об обуви на невысоких каблуках, похожей на осенние боты.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко