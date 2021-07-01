В соцсетях многим не понравилась подобная идея. В комментариях люди писали, что это превратит военный парад в "фарс", и вообще "это - трэш".

24 августа на Крещатике состоится военный парад, посвященный 30-летию Независимости Украины. Вместе с другими подразделениями по главной улице столицы будет шагать "коробка" женщин-военнослужащих ВСУ. И они будут на каблуках. В сети уже подняли шум по этому поводу.

Об этом сообщает АрмияInform, фотографии с подготовки к параду также опубликовало Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook.

Девушек будут готовить три месяца.

«На нынешнем параде вся женская «коробка» будет представлена курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2018 году – это была смешанная коробка, в которую входили девушки из Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут и наши курсантки», − рассказал преподаватель института, майор Евгений Балабушка.

По его словам, сейчас тренировки проходят дважды в день – с 7:30 до 8:30 и с 15:00 до 18:00.

Майор отметил, что прохождение женской «коробки» по Крещатику состоится уже во второй раз.

«На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году, насколько мне известно, они впервые будут шагать в парадной форме без оружия. Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви», − прокомментировал преподаватель Института.

Курсантка Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Иванна Медведь рассказала, что подготовка длится уже более месяца:

"Сегодня впервые тренировка происходит в туфлях на каблуке. Это немножечко тяжелее, чем в берцах, но мы стараемся. В параде я буду участвовать впервые. Очень этого хотела. Когда еще в школе училась, любила смотреть на парады. На тренировках очень стараюсь, чтобы не подводить ни наших офицеров, ни нашу «коробку». Родители мои были в восторге, когда узнали что буду участвовать в параде. Пообещали, что обязательно приедут на Крещатик, чтобы поддержать меня», - рассказала она.

В соцсетях многим не понравилась подобная идея. В комментариях люди писали, что это превратит военный парад в "фарс", и вообще "это - трэш".

Напомним, на подготовку к 30-й годовщине Независимости Украины правительство планирует потратить 5,423 миллиарда гривень.

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Автор: Денис Прядко