Лубинец считает такие заявления экс-депутата дискриминацией.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в правоохранительные органы из-за высказывания экс-депутата Ирины Фарион, которая назвала "сбродом" украинских военных, говорящих по-русски.

В своем Telegram-канале омбудсмен подчеркнул, что в Вооруженных силах Украины служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства и тому подобное.

Он напомнил, что высказывания, которые накануне распространила Фарион, являются притеснением - формой дискриминации, которая запрещена действующим законодательством Украины.

Видео дня

"Лично обратился в соответствующие органы государственной власти-Национальную полицию Украины, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания относительно проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования", - сообщил Лубинец.

Уполномоченный отметил, что нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам — наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины.

Он призвал всех, особенно публичных лиц, сознательно относиться к идеям и взглядам, которые они транслируют, а медиа — ответственно относиться к информации, которую распространяют.

"Дискриминация и дискредитация любого в Украине запрещена",- отметил омбудсмен.

Скандальные высказывания Фарион - что известно

Как сообщал УНИАН, 6 ноября экс-нардеп Ирина Фарион назвала "сбродом" украинских военнослужащих, говорящих на русском языке. Она подчеркнула, что не может назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке.

Впоследствии через эти высказывания Фарион в Службу безопасности Украины обратился заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Егор Чернев.

Вас также могут заинтересовать новости: