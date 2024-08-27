Президент считает свою команду высокоэффективной, несмотря на критику в ее адрес.

Владимир Зеленский высоко оценивает деятельность заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова и председателя СБУ Василия Малюка в начале войны. Об этом президент заявил на форуме "Украина 2024. Независимость".

"Об этом знают Соединенные Штаты и все. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине, в Киеве. Пока вы (журналисту "Украинской правды", - УНИАН) здесь не были. Выгнать его, чтобы его убили русские?", - заявил Зеленский, комментируя вопрос о Татарове от журналиста УП.

Президент добавил, что проводил встречу с журналистами в формате "оффрекордс", где рассказал, почему именно он считает свою команду высокоэффективной.

Также президент прокомментировал вопрос оснащения украинской армии современным оружием.

"Ракета "Паляниця" недавно появилась. Кстати, это очень серьезная вещь", - сказал Зеленский.

По словам президента, ее появление стало возможным из-за того, что ранее уже было много наработок в этом направлении.

Также по словам президента было проведено удачное испытание первой украинской баллистической ракеты. К сожалению, подробно об этом проекте президент не рассказал.

Зеленский назвал цели Курской операции ВСУ

Напомним, на форуме "Украина 2024. Независимость" президент рассказал о целях операции Вооруженных сил Украины в Курской области. В частности, Зеленский заявил, что благодаря украинскому наступлению удалось избежать оккупации россиянами Сумской области.

Отметим, что ранее главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что россияне перебросили на Курское направление около 30 тысяч своих военных.

"Конечно, Курская операция отвлекла значительное количество его сил. На данный момент мы можем констатировать, что около 30 тысяч военнослужащих уже переброшены на Курское направление. И эта цифра растет. Наряду с этим, противник пытается не снимать части с других направлений. На Покровском направлении он, наоборот, увеличивает свои усилия", - подчеркнул Сырский.

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