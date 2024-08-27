Также президент объяснил, почему Украина начала операцию в России вместо переброски сил в Донецкую область.

Об операции ВСУ в Курской области знало ограниченное количество лиц. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме "Украина 2024. Независимость".

"Не понимают люди, не знают, и хорошо. Иначе бы у нас ничего не получилось на Курщине. Курская операция принесла несколько вещей. Прежде всего - оккупация Харьковщины остановлена. Мы имели информацию о создании буферных зон на Харьковщине, а затем на севере. Мы не знали конкретику, но понимали, что Сумщина, Черниговщина - вот, что может быть в планах (России - УНИАН). То, что мы получали от нашей разведки и разведки партнеров", - сказал Зеленский.

По словам президента, благодаря наступлению в Курской области Украине удалось избежать российской оккупации Сумской области.

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Президент также объяснил, почему Украина начала операцию в Курской области, а не перебросила часть войск в Донецкую область.

"Что касается Донетчины - вы должны понимать, что это их стратегическая цель. То, что они пока не убирают войска из Донетчины, - понятно, у них там самые подготовленные войска, и это их стратегическое направление. Они очень хотят оккупировать Донецкую область. Эта цель их не изменилась, с начала войны 2014 года эти цели уже были... Их интересует полная оккупация Донбасса. Не получится. И мы над этим работаем. Курщина входит в наш план победы Украины", - добавил Зеленский.

Кроме того, президент назвал четыре направления, которые в частности будут входить в украинский план победы.

"Одно из направлений, которое уже было сделано, - это Курщина. Второе направление - это стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира. Третье направление - это пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. И четвертое направление экономическое - подробно об этом говорить не буду. Думаю справедливо, если этот план я сначала представлю президенту США. От него зависит - дадут нам то, что в этом плане или нет. Будем мы свободны в использовании того, что там будет в этом плане или нет", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что планируется передать этот план Байдену в сентябре. В дальнейшем этот план передадут и новому президенту США.

Операция ВСУ в России - актуальное

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия перебросила на Курское направление около 30 тысяч своих военнослужащих, и эта цифра растет:

"Одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других направлений. В первую очередь, это касается Покровского, Кураховского направления".

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