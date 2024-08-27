Президент рассказал, как западные коллеги объясняют то, что до сих пор сохраняются отдельные ограничения на использование западного оружия по территории РФ.

Президент Владимир Зеленский говорит, что западные партнеры избегают разговора с ним о снятии ограничений для Украины на применение их оружия по российской территории. Об этом он сказал во время пресс-конференции на форуме "Украина 2024. Независимость".

Представители СМИ задали вопрос, как западные коллеги объясняют то, что до сих пор сохраняются отдельные ограничения на использование западного оружия по территории РФ, какие аргументы приводят и каких красных линий боятся?

"Стараются не говорить со мной об этом. А я поднимаю этот вопрос. В принципе, вот так: олимпиада прошла, а пинг-понг остался", - сказал президент Украины.

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На вопрос о том, что Украина получила новую военную помощь от Соединенных Штатов Америки, F-16, и переживаниях западных партнеров, может ли Украина военным путем победить в войне против России, есть ли какой-то план или стратегия по каким-то уступкам в обмен на гарантии Зеленский отметил, что он "не готов обменивать территории наши в рамках каких-либо переговоров".

"Это сложно, действительно. Потому что это решение будет действительно зависеть от поддержки наших коллег. Надеюсь, они будут работать дальше и быстрее. F-16 – очень хороший результат. Многие об этом говорили. Но уже в рамках этой огромной ракетной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты. И благодарим партнеров за то, что предоставили нам эти F-16", - сказал глава государства.

Он добавил, что этого недостаточно, их немного, и нужно еще тренировать пилотов.

"У нас есть предложения в США. Это, собственно, зависит от их разрешения. Они должны положительно и реально смотреть на это. Потому что мы говорим о наших территориях, не об американских", - отметил Зеленский.

Президент выразил благодарность за этот пакет помощи, но отметил, что "здесь есть небольшая проблема в том, что этот пакет мы будем обеспечить себе, получить уже после Байдена".

"Мы маленькие, есть большие боссы в мире, на этой планете. Мы маленькие, но мы должны быть храбрыми в нашей борьбе против российских атак", - сказал Зеленский.

Ограничения для ВСУ на удары дальнобойными ракетами

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что вся операция под Курском была бы ненужной, если бы союзники сняли ограничения на использование ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов по основным преимуществам России в огневой мощи там, где они расположены, далеко за линией фронта.

Кроме того, вчера после массированной российской атаки по Украине, когда россияне выпустили по территории Украины более 100 ракет различных типов и около сотни "шахедов", призвал партнеров снять ограничения для ВСУ на удары дальнобойными ракетами.

Украинские чиновники готовятся представить Белому дому список целей в России, которые могут поразить военные, если Вашингтон отменит ограничения на применение дальнобойного оружия США.

Как пишет Politico, Украина использует этот список как последнюю попытку убедить Вашингтон отменить ограничения на использование оружия США в России. Хотя Украина ранее предоставила США некоторые свои потенциальные цели в России, этот список должен быть более детальным.

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