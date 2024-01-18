В городе возросло количество больных вирусными инфекциями.

Временно оккупированный Мариуполь Донецкой области оказался на пороге эпидемии. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Как передают местные паблики, за последние четыре недели во временно оккупированном городе увеличилось количество больных вирусными инфекциями. Все больше горожан обращаются за медицинской помощью в больницы. У многих наблюдается высокая температура, сильный кашель и другие неприятные симптомы", – говорится в сообщении.

При этом российские захватчики не сообщают, является ли это вспышкой ОРВИ или речь идет о распространении коронавирусной инфекции COVID-19. В медучреждениях разрушенного россиянами города не хватает ни оборудования, ни лекарств.

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"Больницы никак не подготовили к периоду распространения инфекционных заболеваний, особенно что касается больных ковидом. В медучреждениях не хватает необходимых препаратов и оборудования. Из-за низкого уровня медицины в оккупации заболеваемость растет. Поэтому в городе возможна эпидемия", – добавили в горсовете.

Что происходит на временно оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики оказывают давление на местных жителей, принуждая их к так называемой паспортизации. Также россияне собирают подписи в поддержку диктатора Владимира Путина. Тем временем на Левобережье Херсонщины оккупанты готовят списки на мобилизацию.

Кроме того, в Центре национального сопротивления сообщили, что Кремль планирует превратить оккупированные территории в свалку для российского мусора. На востоке хотят построить ряд свалок, и свозить мусор туда планируют не только с временно оккупированных территорий, а из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей РФ.

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