Он отметил, что после прилета, оккупанты заметно засуетились и начали прятать свою живую силу.

Вследствие сегодняшней утренней "бавовны" во временно оккупированном Мариуполе, по предварительным данным, было попадание в казарму оккупантов возле МФК им. Ильича в районе 3-го Депо ТТУ в Кальмиусском районе города.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Вполне возможно обломками российской ПВО", - уточнил он.

"Однако, сразу после "вообще ничего не произошло" пожара, оккупанты начали массово перемещать живую силу и технику в Приморский район Мариуполя. Типичная игра в прятки после "бавовны"", - пояснил Андрющенко.

Кроме того, в Мариупольском горсовете отметили, что после прилета по оккупантам, над городом начала наблюдаться активность авиации.

Также он добавил, что по Бердянску предварительно от партнеров - поражение в местном порту, который оккупанты используют как военную базу. "Детали впоследствии", - отметил Андрющенко.

Напомним, сегодня утром после ракетной атаки оккупантов на Украину взрывы прогремели в оккупированных Бердянске и Мариуполе.

Ситуация в Мариуполе

В оккупированном городе время от времени происходит "бавовна". Так перед Новым годом на территории бывшего хладокомбината в Кальмиуском районе, где оккупанты неосторожно спрятали БК и технику, прогремел взрыв. Тогда в "бавовну" превратились и 10 оккупантов.

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