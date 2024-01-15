На оккупированной части Херсонщины население заставляют пройти так называемую паспортизацию.

На временно оккупированных территориях российские захватчики оказывают давление на местных жителей, принуждая их к так называемой паспортизации. Об этом во время брифинга рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Оккупанты готовятся к выборам и хотят сделать максимально эффектную картинку – стараются максимально приобщить людей к российскому гражданству, шантажируя их невозможностью получать медицинские услуги, гуманитарную помощь, водоснабжение и электричество. Также продолжаются мощные мероприятия по подключению населения к пропагандистским телесетям - пытаются бесплатным способом обернуть людей к своей пропаганде", - рассказала спикер.

По данным руководителя пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александра Толоконникова, на левобережье Херсонщины оккупанты будут пытаться сформировать мобилизационные списки.

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"Есть сообщение, что главный коллаборант левобережной Херсонщины Сальдо объявил о том, что до 15 апреля должны сформировать списки мобилизационные, чтобы мобилизовать мужчин, с 2007 года рождения включительно. Уже создают медицинские комиссии, ТЦК, для того, чтобы до 15 апреля иметь все списки и начать мобилизацию", – сообщил он на брифинге.

Также, по его словам, на левобережье оккупационные власти начали собирать у граждан подписи в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина.

"Оккупационные власти начали собирать подписи в центрах в поддержку кандидата (на предстоящих выборах, которые запланированы на март – УНИАН) – российского диктатора. Коллаборанты уже подписывали, другие люди не очень хотят заниматься этим неблагодарным делом", - рассказал Толоконников.

Ситуация на оккупированном юге

Напомним, ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, как концентрируется сейчас российская пропаганда на временно оккупированных территориях. По его данным, основные усилия российских оккупантов направлены на создание полного информационного вакуума для населения. Это означает, что ни один не тот месседж, который нужен российской пропаганде, не должен попасть на временно оккупированную территорию.

Таким образом захватчики обрезали возможность свободного доступа к всемирной сети Интернет, доступа ко всем известным социальным сетям, к телевидению и радиовещанию.

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