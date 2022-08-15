Мариупольцев призывают не вестись на предложения захватчиков.

Российские захватчики начали в Мариуполе очередную волну мобилизации, вербуют мужчин, предлагая работать в так называемой "государственной военизированной горноспасательной службе".

Об этом сообщает городской совет Мариуполя.

Отмечается, что людям якобы предлагают устроиться водителями и машинистами. При этом среди мест дислокации – Донецк, Горловка и Макеевка. Горсовет уверяет, что на самом деле происходит скрытая мобилизация: людей просто собирают и отправляют на фронт. Как это, в частности, делали в Донецке.

"Таким образом, россияне хотят использовать мирных мариупольцев в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции", – говорится в сообщении.

Мариупольцев призывают не вестись на такие или иные предложения от российских оккупантов и по возможности выехать из города.

Ранее УНИАН уже писал, что оккупанты хотят устроить "суд" над пленными в Мариуполе на День Независимости Украины. Таким способом враг хочет продемонстрировать хоть какие-то "достижения" в отсутствие реальных побед на фронте.

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