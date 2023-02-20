В случае отсутствия российского паспорта, пенсионерам угрожают оставить их без пенсионных выплат.

Российские оккупанты пытаются ускорить получение российских паспортов жителями Скадовска и Каланчака Херсонской области. Людям угрожают конфискацией имущества.

"Противник продолжает принудительную российскую паспортизацию граждан Украины на временно занятых территориях Херсонской области", – говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что российская оккупационная так называемая "власть" в Скадовске и Каланчаке, угрожая конфискацией личного имущества, заставляет ускорить процесс получения российских паспортов и переоформления бизнеса, движимого и недвижимого имущества по российскому законодательству.

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"В случае отсутствия российского паспорта, пенсионерам угрожают оставить их без пенсионных выплат. В результате у местных граждан возникло социальное напряжение и опасения относительно потери собственного имущества и бизнеса", – проинформировали в Генштабе.

Что происходит на оккупированных территориях Херсонщины

11 февраля председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в последние дни из оккупированных районов Херсонской области поступает информация о массовых пытках, мародерстве и преследовании граждан Украины.

В Голой Пристани Херсонской области оккупанты заставляют местных жителей переоформлять имущественные права по российскому законодательству. Тех, кто откажется подыгрывать российской оккупации, захватчики угрожают депортировать в РФ.

Кроме того, в двух населенных пунктах захваченной территории Херсонской области россияне пытаются отобрать жилье у местного населения в пользу оккупационной "администрации". Такие факты, в частности, выявлены в населенных пунктах Бриловка и Новокиевка.

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