Очередей на смену гражданства на временно захваченой территории нет.

В Железном Порту, что на временно оккупированной части Херсонщины, захватчики пытаются привлечь жителей к получению российского паспорта с помощью вознаграждения.

"В населенном пункте Железный Порт временно занятой территории Херсонской области российские захватчики пытаются провести паспортизацию местного населения.

Несмотря на то, что очереди желающих получить российское гражданство нет, тем, кто согласится, оккупанты обещают денежное вознаграждение", - говорится в вечерней сводке Генштаба.

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Чтобы оформить эту процедуру в Железный Порт перевезли паспортный стол из населенного пункта Голая Пристань.

Кроме этого Генеральный штаб сообщает об отключении мобильного Интернета для операторов "Феникс" и "МТС" на временно оккупированных территориях с 11 февраля. Это делается с целью ограничения для граждан доступа к информации.

Действия россиян в отношении местных жителей оккупированных территорий Украины

На Херсонщине захватчики занимаются депортацией из-за того, что украинцы в условиях оккупации помогают ВСУ. Кроме этого россияне развернули принудительную кампанию привлечения детей в кадетские корпуса.

Также рашисты выселяют людей из домов в Запорожье.

Водительские удостоверения на оккупированных территориях захватчики требуют получать по российским стандартам.

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